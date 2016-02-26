Напечатать текст в Ворде

Есть сканы договора аренды квартиры и рукописного приложения.

Нужно все перевести (напечатать) в Ворде.

Если не можем разобрать слово, предложение - пишем как поняли и выделяем этот кусок цветом

Срок - до 24.00 25.02.16

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