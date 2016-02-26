Напечатать текст в Ворде

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен10 заявок285 просмотров

Есть сканы договора аренды квартиры и рукописного приложения.

Нужно все перевести (напечатать) в Ворде.

Если не можем разобрать слово, предложение - пишем как поняли и выделяем этот кусок цветом

Срок - до 24.00  25.02.16

От Вас - стоимость

Оплата - на карту СБ РФ или по договоренности

9 лет назад
Kovboy
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$4
1 день
Работа сделана быстро, качественно. Исполнителю спасибо
Отличный заказчик, рекомендую всем к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

im_regen
Людмила 
34 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад