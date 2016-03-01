Помощь с почтой centos 7 - posftix

Необходимо посмотреть на настройки текущей впс, просмотреть как настроена почта и настроить все 1 в 1, чтобы все работало только на другой впс. Сейчас сам сайт + почтовый сервер работает на одной впс, нужно настроить чтобы почта шла через другую впс с другим IP соотвественно.

П.С Заодно напишите каким ВПС хостингом вы рекомендуете воспользоваться чтобы не было проблем с большой рассылкой писем (НЕ спам, все подписанные).