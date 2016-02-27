Требуется специалист для консультации и создания USSD-сервиса в GSM-сетях. Требуемые навыки: - Создание нового дерева USSD - Добавление логики между COIN и USSD запросах - Подготовка тестовой ...
Отказоустойчивый Web сервсер
Имеется потребность наладить работу веб-сервиса, бизнес-приложение, в режиме "доступно 24 часа, 7 дней в неделю". Чтоб не падало вообще, от слова совсем. Конфигурация среды - стандартный lamp, ssl сертификат на безопасное соединение. Производительность аппаратной части вторична, первична стабильность работы.
Веб-Сервис должен продолжать работу в случае если:
1. Упал DNS.
2. Нет электричества в ДЦ.
3. Нет связи в ДЦ.
4. Внезапные профилактические работы у хостера.
Думаю, нужно три недорогие VDS, размещенные в разных дата-центрах, которые будут работать как один web сервер, т.е. падает одна - отвечает другая, совершенно незаметно для пользователя. БД MySQL естественно должна так же работать.
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