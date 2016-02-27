Отказоустойчивый Web сервсер

Имеется потребность наладить работу веб-сервиса, бизнес-приложение, в режиме "доступно 24 часа, 7 дней в неделю". Чтоб не падало вообще, от слова совсем. Конфигурация среды - стандартный lamp, ssl сертификат на безопасное соединение. Производительность аппаратной части вторична, первична стабильность работы.

Веб-Сервис должен продолжать работу в случае если:

1. Упал DNS.

2. Нет электричества в ДЦ.

3. Нет связи в ДЦ.

4. Внезапные профилактические работы у хостера.

Думаю, нужно три недорогие VDS, размещенные в разных дата-центрах, которые будут работать как один web сервер, т.е. падает одна - отвечает другая, совершенно незаметно для пользователя. БД MySQL естественно должна так же работать.