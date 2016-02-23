Настройка кластера Apache Storm + Hbase

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка172 просмотра

Нужно настроить небольшой тестовый кластер на Amazon с Apache Storm и Hbase, либо проконсультировать по этому вопросу

Оплата скорее всего почасовая

Apache
9 лет назад
d_mak
38 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров