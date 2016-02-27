Настроить кластер из 10 серверов

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Завершен1 заявка150 просмотров

Необходимо настроить кластер из 10 серверов на Centos

Один балансер, один сервер под базу данных

Необходимо настроить ответы, настроить проксирование

Также необходимо провести настройки сетевых карт с целью увеличения производительности сети.

Статистика и мониторинг - Munin

Синхронизация времени ntp

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CentOS
9 лет назад
gwillpr
Роман 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$150
1 день
Отличный админ. Настроил все по ТЗ, предложил свои улучшения и все реализовал в лучшем виде. Всегда онлайн Очень рекомендую
Роман приветливый человек, работать одно удовольствие. Интересный проект, достойная оплата. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад