Скрипт обработки изображений при импорте товаров в интернет-магазин, при тестах на 'denwer' работает на ура и на других хостингах, при заливке на свой сервер работать отказывается. Задание: Исправить проблему конфигурация ...
Настроить кластер из 10 серверов
Необходимо настроить кластер из 10 серверов на Centos
Один балансер, один сервер под базу данных
Необходимо настроить ответы, настроить проксирование
Также необходимо провести настройки сетевых карт с целью увеличения производительности сети.
Статистика и мониторинг - Munin
Синхронизация времени ntp
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Выбранный исполнитель
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