Настройка сервера под Битрикс сайты, FTP-сервер, DNS-сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок170 просмотров

Добрый день!

Требуется настройка:

1. Перенос записей о доменах из PowerDNS в DNSManager (ISPSystem). Перенастройка NS1/2 для шареда.

2. Настройка сервера для бэкапов (FTP). Бэкапы с серверов на ISPmanager (4,5).

3. Настроить сервер для шареда сайтов на 1С Битрикс: ISPmanager 4pro + php

5.6, phpmyadmin (пример настроек есть на аналогичном сервере).

PHPISPmanager
9 лет назад
hr-alphainfinity
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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