Оптимизировать сервер, установить mc, исправить ошибку 500

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен13 заявок158 просмотров

Здравствуйте!

Нужно оптимизировать работу сервера, установить mc и исправить ошибку 500 на новом сервере Centos.

CentOS
9 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$50
1 день
Работаю с Кириллом уже второй раз. Рекомендую как ответственного и грамотного сисадмина.
Грамотный человек, рассудительный, лояльный, идущий на компромисс. Нужно сотрудничать!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад