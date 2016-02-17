Настроить сервер обновлений для Nod32

Нужно настроить антивирус nod 32 4 и 8 версию. Например я приобретаю лицензию на антивирус nod 32. Устанавливаю у себя на компьютере. Мне нужно настроить его так, что бы с него, можно было делать обновления на других компьютерах (мой компьютер будет постоянно включен), которые могут находится в любом месте. Создать так называемый сервер обновлений. Очень важно, что бы этот сервер обновлений был защищен логином и паролем. Так же важно, что бы я мог контролировать обновления по месяцам. Например для каждого абонента который подключается к моему серверу обновлений, был временной лимит. Задание нужно сделать в виде видео урока 2000 рублей