Настроить nginx проксирование

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Закрыт9 заявок191 просмотр

Есть два сервера VPS(Россия) и dedicated(Германия). На обоих стоит nginx. VPS(Россия)  взял чтобы прикрутить Российский IP для одного из сайтов. Нужно настроить nginx чтобы при запросе этого сайта статический контент и кэш отдавался с VPS(Россия), а динамический с  dedicated(Германия). Также нужно чтобы при обновлении статического контента на  dedicated(Германия) он тянулся на VPS(Россия)

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Nginx
9 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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