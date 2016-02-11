Настроить nginx проксирование

Есть два сервера VPS(Россия) и dedicated(Германия). На обоих стоит nginx. VPS(Россия) взял чтобы прикрутить Российский IP для одного из сайтов. Нужно настроить nginx чтобы при запросе этого сайта статический контент и кэш отдавался с VPS(Россия), а динамический с dedicated(Германия). Также нужно чтобы при обновлении статического контента на dedicated(Германия) он тянулся на VPS(Россия)

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