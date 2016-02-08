Нужно обновить протокол InterKassa

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки177 просмотров

Нужно обновить на сайте протокол interkassa с версии 1 до версии 2. Вся документация есть. Для человека который с этим сталкивался не составит особого труда.

9 лет назад
PC-Creative
Сергей 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров