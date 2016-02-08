Ситуация следующая: при загрузке через https:// сайт тормозит и очень долго загружается от 30секунд до нескольких минут (или вовсе не отрабатывает (что не есть нормально), а через http:// все работает быстро, как и должно быть, ...
Нужно обновить протокол InterKassa
Нужно обновить на сайте протокол interkassa с версии 1 до версии 2. Вся документация есть. Для человека который с этим сталкивался не составит особого труда.
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