Redis для Magento, установить и настроить

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Завершен3 заявки182 просмотра

Нужно установить и настроить Redis кэширование для сайта на Magento.

Исходно:

VPS (Cent OS 6 x86)

ISPmanager 4.4 lite

Magento 1.9.2.x

Все доступы.

Инструкции:

http://devdocs.magento.com/guides/m1x/ce18-ee113/using_redis.html

MagentoRedisISPmanager
9 лет назад
shivan
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад
$10
1 день
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tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад
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