Гугл планета земля-зайти не из России

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Нужно зайти на сервер, что бы гугл планета земля определил ваше местоположение-Япония (сам пробовал всякие прокси серверы-не получается). Дам координаты,сделаете скриншот экрана, если получится я увижу сразу (видел эти места в гугле находясь в Японии). Научите меня.

9 лет назад
Denis03
Денис 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров