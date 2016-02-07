Настройка подмены телефонных номеров на сайте

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Закрыт2 заявки174 просмотра

Есть 2 очень похожих лендинга (аб тест). Необходимо настроить подмену телефонных номеров исходя из того, по какому источнику нашли сайт (гугл адвордс, яндекс директ, инстаграмм и что-то еще) Номера и инструкции есть.

9 лет назад
Mormish
39 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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