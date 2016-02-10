Проверить аккаунт хостинга на наличие вредоностных файлов или программ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки144 просмотра

Виртуальный хостинг у одного из крупных российских хостеров.  За последние два месяца уже два раза в аккаунте по сообщениям хостинга были обнаружены вредоносные файлы. Один раз скриптом были переписаны все файлы с index в названии. 

Доступ к аккаунту ограничен всего двумя сотрудниками. Нужно разобраться, откуда в аккаунт попадают вредные файлы и предпринять меры, чтобы этого не повторялось. 

Сайтов на аккаунте всего 3, и все очень простые. 

Оплата яндекс-деньги или Paypal. Перевод на карту - только постоплата. 

9 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
$25
1 день
Очень доволен и работой и взаимодействием с Алексеем. Быстро начал работу и всё время был на связи. Уверен, что продолжим сотрудничество.
Прекрасный заказчик, положительные эмоции! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
9 лет назад
#1
Системное администрирование