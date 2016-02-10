Проверить аккаунт хостинга на наличие вредоностных файлов или программ

Виртуальный хостинг у одного из крупных российских хостеров. За последние два месяца уже два раза в аккаунте по сообщениям хостинга были обнаружены вредоносные файлы. Один раз скриптом были переписаны все файлы с index в названии.

Доступ к аккаунту ограничен всего двумя сотрудниками. Нужно разобраться, откуда в аккаунт попадают вредные файлы и предпринять меры, чтобы этого не повторялось.

Сайтов на аккаунте всего 3, и все очень простые.

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