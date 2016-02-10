Сайт на Джумла 2.5 Проблема: Скорость ответа сервера прыгает до 1,3 сек: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fbelief.net.ua%2F&tab=desktop Задача: Найти причину и обезвредить проблему, чтобы скорость ответа сервера нормализовалась. Гугл считает нормой скорость ...
Проверить аккаунт хостинга на наличие вредоностных файлов или программ
Виртуальный хостинг у одного из крупных российских хостеров. За последние два месяца уже два раза в аккаунте по сообщениям хостинга были обнаружены вредоносные файлы. Один раз скриптом были переписаны все файлы с index в названии.
Доступ к аккаунту ограничен всего двумя сотрудниками. Нужно разобраться, откуда в аккаунт попадают вредные файлы и предпринять меры, чтобы этого не повторялось.
Сайтов на аккаунте всего 3, и все очень простые.
Оплата яндекс-деньги или Paypal. Перевод на карту - только постоплата.
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