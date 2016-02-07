Skype для бизнеса (установка)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки236 просмотров

Необходимо как можно более в сжатые сроки установить "skype для бизнеса" и настроить Autodiscovery и UCWA. Сервера есть. (полностью соответствуют системным требованиям) Оплата по договоренности.

9 лет назад
untelecom2
Валерий 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров