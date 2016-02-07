100% связано с пакетами , вот какая ошибка падает http://prntscr.com/a1izmx . Нужно срочно решить проблему!
Skype для бизнеса (установка)
Необходимо как можно более в сжатые сроки установить "skype для бизнеса" и настроить Autodiscovery и UCWA. Сервера есть. (полностью соответствуют системным требованиям) Оплата по договоренности.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Настройка микротик роутера для работы на двух провайдерах рррое и автоматика.Срочно!Завершен9 лет назад
Нужно зайти на сервер, что бы гугл планета земля определил ваше местоположение-Япония (сам пробовал всякие прокси серверы-не получается). Дам координаты,сделаете скриншот экрана, если получится я увижу сразу (видел эти места в гугле находясь в Японии). ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
При установке обновления Avast зашифровались все файлы. Нужна помощь по расшифровке. Файлы имеют вид [email protected]Системное администрирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть 2 очень похожих лендинга (аб тест). Необходимо настроить подмену телефонных номеров исходя из того, по какому источнику нашли сайт (гугл адвордс, яндекс директ, инстаграмм и что-то еще) Номера и инструкции есть.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Виртуальный хостинг у одного из крупных российских хостеров. За последние два месяца уже два раза в аккаунте по сообщениям хостинга были обнаружены вредоносные файлы. Один раз скриптом были переписаны все файлы с index в названии. ...Завершен9 лет назад
Сайт на Джумла 2.5 Проблема: Скорость ответа сервера прыгает до 1,3 сек: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fbelief.net.ua%2F&tab=desktop Задача: Найти причину и обезвредить проблему, чтобы скорость ответа сервера нормализовалась. Гугл считает нормой скорость ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется с нуля установить на выделенный сервер Centos и настройка под потоковое видеоЗавершен9 лет назад
Нужно настроить кое какие моменты rootpanel, нужен человек с опытом работы по ней, примерно на 1-2 часа.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо настроить сервер VPS после переноса сайтов с хостинга. Провести аудит установленных модулей и исправить проблему - не формируются thumbnail изображений на одном из сайтов. Ожидаемый результат - корректно и быстро работающие сайты. ОС - Debian ...Завершен9 лет назад