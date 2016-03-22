Разобраться, почему тормозит сервер при https (centos-6-x86)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен11 заявок643 просмотра

Ситуация следующая: при загрузке через https:// сайт тормозит и очень долго загружается от 30секунд до нескольких минут (или вовсе не отрабатывает (что не есть нормально), а через http:// все работает быстро, как и должно быть, т.е страница загружается за пару секунд (масксимально до 6-10с.). Разница начинает ощущаться при нагружености страниц пользователями (примерно 60-90 людей онлайн, чем больше тем хуже лаги). Разница видна на любой странице сайта.

Если вы сталкивались с чем-то подобным, пожалуйста укажите. Повлияет на выбор исполнителя.

CentOS
9 лет назад
Xumsila
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

retraut
Ян 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Задача была выполнена быстро и в срок. Буду обращаться в дальнейшем!
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

retraut
Ян 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад