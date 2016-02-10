Настройка SendGrid

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Закрыт1 заявка193 просмотра

Настройка SendGridНужно настроить работу связки SendGrid\сайт сделанный yii - программист есть в нашей команде.

ТЗ:

1) Настройка сообщений по умолчанию (регистрация, получение сообщения и тп.)

2) Создание 2х-3х цепочек писем для новых пользователей

3) Настройка передачи email новых пользователей в списки рассылки SendGred

Yii
9 лет назад
sabot
Глеб 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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