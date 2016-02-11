Интегрировать Paykeeper в систему расчетов на perl

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка237 просмотров

Нам нужно: 

1. Интегрировать Paykeeperв систему расчетов на perl

2. Добавить функционал в личный кабинет пользователя 

9 лет назад
samid
45 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров