Перенос сайта с хостинга на выделенный сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен14 заявок301 просмотр

Нужно сайт boyko-sport.com.ua перенести с хостинга ukraine.com.ua на выделенный сервер.

Настроить панель управления на выделенном сервере.

Оптимизировать настройки сайта на выделенном сервере (оптимизация со стороны сервера).

Сайт на Вордресс+вукомерсе+сапхали

На старом хостинге старый сайт поменять на en.boyko-sport.com.ua.

9 лет назад
vasjaleff
Василий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
9 лет назад
$30
1 день
Нужно было перенести сайт на отдельный сервер. Все было быстро перенесено. Сайт оптимизирован под роботу. Помог с настройкой почтового сервера. Советую обращаться.
Все необходимые для работы доступы были предоставлены! Оплата вовремя! Сотрудничеством доволен! Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
9 лет назад
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Системное администрирование