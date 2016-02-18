Нам нужно: 1. Интегрировать Paykeeperв систему расчетов на perl 2. Добавить функционал в личный кабинет пользователя
Перенос сайта с хостинга на выделенный сервер
Нужно сайт boyko-sport.com.ua перенести с хостинга ukraine.com.ua на выделенный сервер.
Настроить панель управления на выделенном сервере.
Оптимизировать настройки сайта на выделенном сервере (оптимизация со стороны сервера).
Сайт на Вордресс+вукомерсе+сапхали
На старом хостинге старый сайт поменять на en.boyko-sport.com.ua.
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