Нам нужно: 1. Интегрировать Paykeeperв систему расчетов на perl 2. Добавить функционал в личный кабинет пользователя
Нужна настройка АТС
Хотим реализовать в компании IP-телефонию. Для этого ищем подрядчика для реализации этого проекта.
Есть некоторое количество прямых многоканальных sip номеров, которые необходимо подключать к АТС и совершать через них звонки. Основное, что должна решать АТС:
1. Совершать исходящие и принимать входящие вызовы
2. Переводить вызовы на внутренних операторов атс
3. Хранить максимум данных о звонках (статус, продолжительность, запись и т.д.), с возможностью выгрузить эту статистику в сторонние системы.
4. Настраивать сценарии входящих и исходящих звонков (куда, через что и при каких условиях совершать звонок или как его принимать)
5. Организовывать двухсторонние вызовы, когда совершается звонок на два и более номеров и потом они объединяются в один, чтобы все слышали друг друга.
6. Принимать и отправлять данные посредством API (как данные о статистике, так и данные о настройках номеров АТС) в сторонние сервисы. Т.к. мы используем для звонков виджеты, которые организовывают звонки в таких ЦРМ системах как amocrm – и нам придется их соединять с нашей атс.
С нашей стороны мы организуем интерфейс взаимодействия с АТС (внесение и передача настроек) сервер на который установить АТС и всю необходимую информацию.
Со стороны разработчика нужна рекомендация какую виртуальную АТС использовать, все настройки АТС под наши требования + организация возможности взаимодействия с АТС через наш интерфейс (прием от нас и передача нам данных).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Есть 2 сайта на Wordpress, старая и новая версии сайта (поэтому оба относятся к одному домену). Задача: настроить nginx так, чтобы все страницы выводились с первого сайта, но при этом чтобы со второго сайта отображалась часть страниц ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно разобраться почему не приходит почта на сервер (Ubuntu стоит и панель Vesta). Также возможно там ДНС не прописано или еще что-то. Написать инструкцию как правильно настроить почту (что где куда править). ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Нужно разместить сайт на хостинге. Возникли проблемы при размещении сайта epsgroup.me на хостинге. Сайт сделан на yii. Исходники сайта предоставлю. Предлагайте свои сроки и цены.Системное администрирование11 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сайт boyko-sport.com.ua перенести с хостинга ukraine.com.ua на выделенный сервер. Настроить панель управления на выделенном сервере. Оптимизировать настройки сайта на выделенном сервере (оптимизация со стороны сервера). Сайт на Вордресс+вукомерсе+сапхали На старом ...Завершен9 лет назад
Есть два сервера VPS(Россия) и dedicated(Германия). На обоих стоит nginx. VPS(Россия) взял чтобы прикрутить Российский IP для одного из сайтов. Нужно настроить nginx чтобы при запросе этого сайта статический контент и кэш отдавался с VPS(Россия), а динамический ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Настройка SendGridНужно настроить работу связки SendGrid\сайт сделанный yii - программист есть в нашей команде. ТЗ: 1) Настройка сообщений по умолчанию (регистрация, получение сообщения и тп.) 2) Создание 2х-3х цепочек писем для новых пользователей 3) ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно обновить на сайте протокол interkassa с версии 1 до версии 2. Вся документация есть. Для человека который с этим сталкивался не составит особого труда.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Ситуация следующая: при загрузке через https:// сайт тормозит и очень долго загружается от 30секунд до нескольких минут (или вовсе не отрабатывает (что не есть нормально), а через http:// все работает быстро, как и должно быть, ...Завершен9 лет назад
Нужно установить и настроить Redis кэширование для сайта на Magento. Исходно: VPS (Cent OS 6 x86) ISPmanager 4.4 lite Magento 1.9.2.x Все доступы. Инструкции: ...Завершен9 лет назад