Нужна настройка АТС

Хотим реализовать в компании IP-телефонию. Для этого ищем подрядчика для реализации этого проекта.

Есть некоторое количество прямых многоканальных sip номеров, которые необходимо подключать к АТС и совершать через них звонки. Основное, что должна решать АТС:

1. Совершать исходящие и принимать входящие вызовы

2. Переводить вызовы на внутренних операторов атс

3. Хранить максимум данных о звонках (статус, продолжительность, запись и т.д.), с возможностью выгрузить эту статистику в сторонние системы.

4. Настраивать сценарии входящих и исходящих звонков (куда, через что и при каких условиях совершать звонок или как его принимать)

5. Организовывать двухсторонние вызовы, когда совершается звонок на два и более номеров и потом они объединяются в один, чтобы все слышали друг друга.

6. Принимать и отправлять данные посредством API (как данные о статистике, так и данные о настройках номеров АТС) в сторонние сервисы. Т.к. мы используем для звонков виджеты, которые организовывают звонки в таких ЦРМ системах как amocrm – и нам придется их соединять с нашей атс.

С нашей стороны мы организуем интерфейс взаимодействия с АТС (внесение и передача настроек) сервер на который установить АТС и всю необходимую информацию.

Со стороны разработчика нужна рекомендация какую виртуальную АТС использовать, все настройки АТС под наши требования + организация возможности взаимодействия с АТС через наш интерфейс (прием от нас и передача нам данных).