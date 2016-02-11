Нам нужно: 1. Интегрировать Paykeeperв систему расчетов на perl 2. Добавить функционал в личный кабинет пользователя
Настроить nginx переадресацию
Есть 2 сайта на Wordpress, старая и новая версии сайта (поэтому оба относятся к одному домену).
Задача: настроить nginx так, чтобы все страницы выводились с первого сайта, но при этом чтобы со второго сайта отображалась часть страниц и разделов (начинающихся с определенного каталога, например /products/), список которых я укажу в конфигурации nginx.
Есть VDS под Ubuntu, реализовать можно как угодно (сайты просто в разных папках, на разных поддоменах и т.д.)
Для проверки можете просто установить у себя 2 Вордпресса последней версии и создать пару разных страниц (это могу сделать также я сам). Если нужно, могу выделить свой тестовый хостинг.
Решение задачи с помощью переноса второго сайта в отдельную папку не устраивает тем что после этого все ссылки в начале URL уже содержат эту папку, а это недопустимо. Решение с помощью объединения контента обоих сайтов и использования плагина "jonradio Multiple Themes" не подходит.
В качестве результата работы достаточно файла конфигурации nginx, скопированного с вашего тестового сервера, либо настройки моего тестового хостинга под указанные требования.
Предпочтительна сделка без риска.
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