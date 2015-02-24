Готовые треки принимаются до 14.07.2016, 18:00. Победители будут выбраны 16.07.2016. Качество записи голоса оставляет желать лучшего, поэтому думаю хорошо получилось бы в стиле Lo-Fi (как вариант, не требование). Желающим могу выслать информацию о себе и записи ...
- $135Музыка и Звуки2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Есть 2 сайта на Wordpress, старая и новая версии сайта (поэтому оба относятся к одному домену). Задача: настроить nginx так, чтобы все страницы выводились с первого сайта, но при этом чтобы со второго сайта отображалась часть страниц и разделов ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Интеграция функционала размещения заказов на крупной торговой площадке используя ее web-сервисы (протокол SOAP). Интернет-магазин написан на PHP. Подробное ТЗ по запросу. Исполнитель будет выбран завтра в 17 часов. Жду предложений по срокам и стоимости.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Срок написания скрипта до 10-11 марта. Заявки принимаются до 8 марта 12:00. Нужен скрипт, периодически запускаемый планировщиком задач (Cron), который будет скачивать с e-mail прикрепленный к письму файл (таблицей в формате Excel). Предусмотреть чтобы скачивались и парсились ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Есть недоработанный каталог товаров, в админке все что нужно сделано, можно добавить/отредактировать категории каталога, атрибуты категорий (это параметры, характеристики целочисленного или строкового типа, например для категории "Ноутбуки" атрибуты это например "Вес", "Толщина", "Размер диагонали", "Объем ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо перевести русский текст на английский язык. Всего 1227 слов (7670 символов). Тема текста - описание мобильных приложений. Английские слова в тексте переводить не нужно. Текст находится во вложении.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужен прототип (черновой вариант) сайта, отображающий введенные в админке объявления по недвижимости. Проект срочный и заключается в интеграции 2-х готовых сверстанных страниц (главная и каталог) с любой CMS (можно использовать любую существующую CMS, даже собственную, ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $500
Тема ВКР: «Формирование отечественного рынка труда специалистов в сфере образования». Работа должна содержать 50–60 страниц 14-м шрифтом Times New Roman с полуторным интервалом, поля стандартные, без библиографического списка и титульного листа, методички нет. Работа должна быть написана ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен10 лет назад