varaksina

Никита varaksina

 
32 годаУкраина/Днепр
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Luckybob
Антон 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$18
10 баллов
9 лет назад
Перевод | RU -> EN | 1227 слов | Описание мобильных приложений
Сотрудничеством доволен на все 100%. Понятное ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую всем.
Прекрасный перевод на английский сложного технического описания по тематике программного обеспечения, настоятельно рекомендую как компетентного и пунктуального переводчика!
Ответный отзыв
Yuri-web
Юрий 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Срочно натянуть верстку пары страниц на любой движок сайтов-каталогов
Несмотря на молодой возраст очень профессиональный заказчик. Рекомендую
доволен сотрудничеством
Ответный отзыв
Avalanche_6
44 годаГермания
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$500
10 баллов
9 лет назад
Срочный диплом по экономике
Отличный заказчик. Приятно когда заказчик ценит чужой труд - это дает дополнительные силы. Фрилансеры со стажем меня поймут. По расчетам вообще вопросов не возникало. Поэтому, если Никита продолжит здесь свою деятельность - всячески рекомендую как порядочного человека.
Предельно компетентный в студенческих работах по экономике и надежный исполнитель! За несколько дней проведена большая научная работа и написан качественный диплом. Сроки не срывались, даже были указаны с запасом. Только настоящий профессионал может так быстро написать работу, которую оценили на отлично, несмотря на мои невысокие знания. Когда я прочитал девиз "Качество выше цены!" я невольно улыбнулся, но после тесного сотрудничества я понял что это тот редкий случай, когда выполняются не только обещания, но ведется даже дополнительная работа. Огромное спасибо и мои настоятельные рекомендации!
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