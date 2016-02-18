Нам нужно: 1. Интегрировать Paykeeperв систему расчетов на perl 2. Добавить функционал в личный кабинет пользователя
Проблема с приемом почты на сервере
Здравствуйте, нужно разобраться почему не приходит почта на сервер (Ubuntu стоит и панель Vesta).
Также возможно там ДНС не прописано или еще что-то.
Написать инструкцию как правильно настроить почту (что где куда править).
Пишите свои цены, я свяжусь с исполнителем.
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