Проблема с приемом почты на сервере

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Завершен12 заявок271 просмотр

Здравствуйте, нужно разобраться почему не приходит почта на сервер (Ubuntu стоит и панель Vesta).

Также возможно там ДНС не прописано или еще что-то.

Написать инструкцию как правильно настроить почту (что где куда править).

Пишите свои цены, я свяжусь с исполнителем.

UbuntuНастройка почты
9 лет назад
Sassoft
33 года
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад
$10
1 день
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tsyuha
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад
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