Разместить сайт на хостинге

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Закрыт11 заявок254 просмотра

Здравствуйте. 

Нужно разместить сайт на хостинге.

Возникли проблемы при размещении сайта epsgroup.me на хостинге. Сайт сделан на yii. Исходники сайта предоставлю.

Предлагайте свои сроки и цены.

Yii
9 лет назад
white1507
Артур 
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров