Нам нужно: 1. Интегрировать Paykeeperв систему расчетов на perl 2. Добавить функционал в личный кабинет пользователя
Разместить сайт на хостинге
Здравствуйте.
Нужно разместить сайт на хостинге.
Возникли проблемы при размещении сайта epsgroup.me на хостинге. Сайт сделан на yii. Исходники сайта предоставлю.
Предлагайте свои сроки и цены.
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