Срочно проверить сайт на joomla, восстановить его работу и перенести.

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Закрытнет заявок130 просмотров

Простой сайт на Joomla. Всего 40 страниц, никаких особых скриптов или сервисов. Уже несколько дней постоянно выходит из строя по непонятной причине.  Нужно срочно, вот прямо сейчас проверить его , вылечить и уже исправленную версию разместить на моем сервере.  Чтобы мне только осталось переписать dhsы.

Оплата только яндекс-деньги или Paypal.

Joomla
9 лет назад
Rico
Олег 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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