Настроить сервер, исправить кодировку

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Завершен5 заявок163 просмотра

Здравствуйте!

После обновления сервера на двух сайтах сбилась кодировка

http://epils.ru/

http://forzozh.ru/

В базе прописано корректно, а вывод в виде ??????

Задача исправить ошибку.

9 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$10
1 день
Килилл быстро справился с заданием. Большое спасибо.
Все хорошо, спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад