Настроить Postfix

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт12 заявок176 просмотров

Нужно чтоб работала исходящая почта, dkim, spf, а вся входящая (с любого адреса для домена) складывалась в какой-то один или как вариант - редиректилась напр. на один и тот же gmail-ящик.

9 лет назад
ishe_ua
Игорь 
46 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров