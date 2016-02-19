Настройка гугл таблицы

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Нужно настроить гугл таблицу чтобы она выглядела вот так http://joxi.ru/8AnPggsq0Op9mO

Сейчас она выглядит вот так http://joxi.ru/YmEQXXUZDdK7m6

Меняется где то в настройках таблицы, для знающих это минутное дело.

9 лет назад
sator
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

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