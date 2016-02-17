Оптимизация VPS

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Закрыт12 заявок157 просмотров

Есть сервер VPS который нужно оптимизировать.

PageSpeed Insights, говорит что нужно включить: Включить сжатие и Используйте кеш браузера.

Эти два вопроса нужно решить.

пробовал самостоятельно решить через файл .htaccess не помогло.

ОС на сервере Debian

Debian
9 лет назад
dyba
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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