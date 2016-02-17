нужно настроить лимиты коннектов и тд на сервере в общем надо защитить его от атак. жду конкретных предложение и сумму! сразу пишите ЧТО будете устанавливать и тд
Оптимизация VPS
Есть сервер VPS который нужно оптимизировать.
PageSpeed Insights, говорит что нужно включить: Включить сжатие и Используйте кеш браузера.
Эти два вопроса нужно решить.
пробовал самостоятельно решить через файл .htaccess не помогло.
ОС на сервере Debian
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