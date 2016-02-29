На сервере сменить с одного домена на другой (centos-7.0-x86)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок156 просмотров

Сейчас на ВПС все полностью работает, нужно только сменить с одного домена на другой. Убедится что все работает на новом домене. Разве что сгенерировать CRT для нового домена для SSL. Все сделать в самые сжатые сроки. Сегодня.

CentOS
9 лет назад
Xumsila
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

retraut
Ян 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Выполнил все в срок. В процессе изменения домена возникли проблемы, Ян переустановил все с нуля. Теперь все работает, и производительность сервера на высшем уровне. Буду обращаться и далее.
Все ок отличный заказчик

Заявки фрилансеров

retraut
Ян 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад