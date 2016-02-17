Настроить DDOS защиту на сервере

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Закрыт10 заявок247 просмотров

нужно настроить лимиты коннектов и тд на сервере

в общем надо защитить его от атак.

жду конкретных предложение и сумму!

сразу пишите ЧТО будете устанавливать и тд

9 лет назад
himrc
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

NikotiN-LV
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-1)
9 лет назад
$20
1 день
Всем доброго дня. договорился с данным человеком о DDOS защите, он сказал сделает я согласился на сумму которую он написал в итоге с сервером стали творится чудеса, то сайты работали то не работали,я тестировал систему ( CMS) и написал товар от балды, человек через 8 часов просто пишет пока утром сообщение я не работаю с теми кто продает наркотики- ИТОГ Убитый сервер- закупка сервера у другого ДЦ потеря времени и нервов- бессоная ночь
Во время выполнения заказа выяснилось, что у заказчика нелегальный контент.

Заявки фрилансеров

NikotiN-LV
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
7 отзывов(-1)
9 лет назад