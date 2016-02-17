Настроить DDOS защиту на сервере

Всем доброго дня. договорился с данным человеком о DDOS защите, он сказал сделает я согласился на сумму которую он написал в итоге с сервером стали творится чудеса, то сайты работали то не работали,я тестировал систему ( CMS) и написал товар от балды, человек через 8 часов просто пишет пока утром сообщение я не работаю с теми кто продает наркотики- ИТОГ Убитый сервер- закупка сервера у другого ДЦ потеря времени и нервов- бессоная ночь