Здравствуйте! Нужно оптимизировать работу сервера, установить mc и исправить ошибку 500 на новом сервере Centos.
Настроить DDOS защиту на сервере
нужно настроить лимиты коннектов и тд на сервере
в общем надо защитить его от атак.
жду конкретных предложение и сумму!
сразу пишите ЧТО будете устанавливать и тд
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