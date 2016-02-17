Настроить сервер

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Закрыт9 заявок233 просмотра

Настроить VDS Python/Django, PostgreSQL

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DjangoPostgreSQLPython
9 лет назад
vsyamashina
Соловьев 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров