Установка сайта на хостинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок138 просмотров

Нужно закачать сайт - интернет-магазин на платформе Zen Cart на хостинг

9 лет назад
djoanst
Юлия 
51 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

elvata
Елена 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Спасибо Елене! Задание сделала, а когда возникли проблемы от поставщика, то сама все решила по закачке сайта! Ставлю пять- за волю к решению и результата
Оплата в срок. Всегда на связи. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

elvata
Елена 
34 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад