Поправить почту на vps

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок160 просмотров

Ситуация такая. Есть vps с ubuntu server 14.04. Установлен postfix, создан отдельный пользователь. Но залогиниться через любой почтовый клиент не получается. Нужно посмотреть в чем дело и исправить проблему.

Оплата сбербанк/тинькофф/яд

Ubuntu
9 лет назад
gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

bagas
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно. Работой доволен, рекомендую.
Оплату получил, сотрудничеством доволен.

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bagas
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад