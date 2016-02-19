Настроить SPF и DKIM емейл рассылки

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок155 просмотров

Нужно настроить  SPF и DKIM на сервисе рассылок https://feedgee.com/ru/

Инструкция по настройке имеется  https://feedgee.com/ru/help/get_started/#manage_spf_and_dkim_records

Срок 1 день

9 лет назад
sator
46 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров