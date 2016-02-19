Нужно настроить гугл таблицу чтобы она выглядела вот так http://joxi.ru/8AnPggsq0Op9mO Сейчас она выглядит вот так http://joxi.ru/YmEQXXUZDdK7m6 Меняется где то в настройках таблицы, для знающих это минутное дело.
Настроить SPF и DKIM емейл рассылки
Нужно настроить SPF и DKIM на сервисе рассылок https://feedgee.com/ru/
Инструкция по настройке имеется https://feedgee.com/ru/help/get_started/#manage_spf_and_dkim_records
Срок 1 день
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