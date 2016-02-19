Нужно настроить SPF и DKIM на сервисе рассылок https://feedgee.com/ru/ Инструкция по настройке имеется https://feedgee.com/ru/help/get_started/#manage_spf_and_dkim_records Срок 1 день
Права доступа на виндовом сервере
в домене 2012 есть сетевой диск, назначаемый юзерам посредством group policy preferences,
права на диске раздаются по принципу Igudla.
структура сетевого диска -корневая папка и в ней вложенные подпапки по отделам.
на корневую папку задано право чтения содержимого(только для этой папки) и применен access base ennumeration.
как сделать так, чтобы юзеры видели только названия своих папок (нивелировать право чтения содержимого родительской папки).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $13Системное администрирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $7
Нужно настроить гугл таблицу чтобы она выглядела вот так http://joxi.ru/8AnPggsq0Op9mO Сейчас она выглядит вот так http://joxi.ru/YmEQXXUZDdK7m6 Меняется где то в настройках таблицы, для знающих это минутное дело.Системное администрирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
нужно настроить лимиты коннектов и тд на сервере в общем надо защитить его от атак. жду конкретных предложение и сумму! сразу пишите ЧТО будете устанавливать и тдЗакрыт9 лет назад
Ситуация такая. Есть vps с ubuntu server 14.04. Установлен postfix, создан отдельный пользователь. Но залогиниться через любой почтовый клиент не получается. Нужно посмотреть в чем дело и исправить проблему. Оплата сбербанк/тинькофф/ядЗавершен9 лет назад
Настроить VDS Python/Django, PostgreSQL Оставляйте свои скайпыСистемное администрирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужно закачать сайт - интернет-магазин на платформе Zen Cart на хостингЗавершен9 лет назад
Есть сервер VPS который нужно оптимизировать. PageSpeed Insights, говорит что нужно включить: Включить сжатие и Используйте кеш браузера. Эти два вопроса нужно решить. пробовал самостоятельно решить через файл .htaccess не помогло. ОС ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Сейчас на ВПС все полностью работает, нужно только сменить с одного домена на другой. Убедится что все работает на новом домене. Разве что сгенерировать CRT для нового домена для SSL. Все сделать в самые сжатые ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте! Нужно оптимизировать работу сервера, установить mc и исправить ошибку 500 на новом сервере Centos.Завершен9 лет назад
Нужно чтоб работала исходящая почта, dkim, spf, а вся входящая (с любого адреса для домена) складывалась в какой-то один или как вариант - редиректилась напр. на один и тот же gmail-ящик.Системное администрирование12 заявокЗакрыт9 лет назад