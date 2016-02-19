Права доступа на виндовом сервере

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Закрытнет заявок112 просмотров

в домене 2012 есть сетевой диск, назначаемый юзерам посредством group policy preferences,

права на диске раздаются по принципу Igudla.

структура сетевого диска -корневая папка  и в ней вложенные подпапки по отделам.

на корневую папку задано право чтения содержимого(только для этой папки)  и применен access base ennumeration.

как сделать так, чтобы юзеры видели только названия своих папок (нивелировать право чтения содержимого родительской папки).

9 лет назад
ksit-sv
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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