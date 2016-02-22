Подключение сервера к AD

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок195 просмотров

Есть сервер под управлением Win 2012R2 Standart, и есть контроллер домена в ДРУГОМ дата-центре (т.е. они находятся в разных сетях) под управлением Win 2012R2 Standart

Необходимо подключить первый сервер к контроллеру в AD.

VPN просьба не предлагать, надо штатными средствами.

9 лет назад
nevzorov
Алексей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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