Подключение сервера к AD

Есть сервер под управлением Win 2012R2 Standart, и есть контроллер домена в ДРУГОМ дата-центре (т.е. они находятся в разных сетях) под управлением Win 2012R2 Standart

Необходимо подключить первый сервер к контроллеру в AD.

VPN просьба не предлагать, надо штатными средствами.