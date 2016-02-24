Сервер CentOS администрирование - проблемы с WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок209 просмотров

Сервер CentOS администрирование + программирование проблемы с WordPress

Установили:

heartbeat 

не помогло

Нужно возобновить работу сайта, устранить проблемы с апаче и включить exim на отправку почты

AJAXCentOSPHPWordPress
9 лет назад
haubau
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
19 отзывов

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад
$10
1 день
Очень понравилось работать с Кириллом! Профессионал
Хороший заказчик, мне все понравилось!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
9 лет назад