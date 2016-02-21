Интеграция amoCRM и астериск

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки201 просмотр

Необходимо выполнить интеграцию amoCRM с IP телефонией Asterisk.

Цена договорная.

AmoCRMAsterisk
9 лет назад
serg-ga
Сергей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров