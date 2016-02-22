Стоит учесть что на сервере уже установлена панель управления ISPmanager 5 1) Сделать доступ в phpmyadmin к root с определенных ip $cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = 'deny,allow'; $cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = array( 'deny root from all', ...
Ограничить авторизацию под root определенным ip phpmyadmin
Нужно ограничить авторизацию под root определенным ip phpmyadmin следующим образом
На сервере есть ISPmanager
Нужно сделать так чтобы авторизация у всех всегда работала, только под root пускала людей с определенным ип адресом.
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