Ограничить авторизацию под root определенным ip phpmyadmin

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок158 просмотров

Нужно ограничить авторизацию под root определенным ip phpmyadmin следующим образом

На сервере есть ISPmanager

Нужно сделать так чтобы авторизация у всех всегда работала, только под root пускала людей с определенным ип адресом. 

ISPmanager
9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

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