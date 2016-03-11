Сервер CentOS администрирование + программирование проблемы с WordPress Установили: heartbeat не помогло Нужно возобновить работу сайта, устранить проблемы с апаче и включить exim на отправку почты
Настроить защиту ssh, phpmyadmin и закрыть различные доступы.
Стоит учесть что на сервере уже установлена панель управления ISPmanager 5
1) Сделать доступ в phpmyadmin к root с определенных ip
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = 'deny,allow';
$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = array(
'deny root from all',
'allow root from localhost',
'allow root from 10.0.0.0/8',
'allow root from 192.168.0.0/16',
'allow root from 172.16.0.0/12',
);
2) Защитить ssh доступ (Сделать по ип или ключу, сделать рассылку на email если кто то пытается подключиться к ssh)
3) Закрыть различные доступы на сервере если имеются (Сделать максимальную защиту).
Если коротко то нужно сделать так что бы только 1 человек имел доступ к управлению.
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