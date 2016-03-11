Настроить защиту ssh, phpmyadmin и закрыть различные доступы.

Стоит учесть что на сервере уже установлена панель управления ISPmanager 5

1) Сделать доступ в phpmyadmin к root с определенных ip

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['order'] = 'deny,allow';

$cfg['Servers'][$i]['AllowDeny']['rules'] = array(

'deny root from all',

'allow root from localhost',

'allow root from 10.0.0.0/8',

'allow root from 192.168.0.0/16',

'allow root from 172.16.0.0/12',

);

2) Защитить ssh доступ (Сделать по ип или ключу, сделать рассылку на email если кто то пытается подключиться к ssh)

3) Закрыть различные доступы на сервере если имеются (Сделать максимальную защиту).

Если коротко то нужно сделать так что бы только 1 человек имел доступ к управлению.