Не выполняется скрипт на Ubuntu 14.04 + Apache 2.4 (исправить)

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Скрипт обработки изображений при импорте товаров в интернет-магазин, при тестах на 'denwer' работает на ура и на других хостингах, при заливке на свой сервер работать отказывается.

Задание: Исправить проблему

конфигурация сервера на котором работает скритп: тут работает

на котором не работает: не работает

ApacheUbuntu
9 лет назад
droni4
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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