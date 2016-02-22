Не выполняется скрипт на Ubuntu 14.04 + Apache 2.4 (исправить)

Скрипт обработки изображений при импорте товаров в интернет-магазин, при тестах на 'denwer' работает на ура и на других хостингах, при заливке на свой сервер работать отказывается.

Задание: Исправить проблему

конфигурация сервера на котором работает скритп: тут работает

на котором не работает: не работает