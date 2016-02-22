Есть сервер под управлением Win 2012R2 Standart, и есть контроллер домена в ДРУГОМ дата-центре (т.е. они находятся в разных сетях) под управлением Win 2012R2 Standart Необходимо подключить первый сервер к контроллеру в ...
Помощь в настройке ВитоСАП VitoSAP
Здравствуйте
Помощь в настройке автопостинга в Авито ВитоСАП 1 час по скайпу. Текста почти готовы, фото надо размножить.
Перепроверить настройки.
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