Помощь в настройке ВитоСАП VitoSAP

Нужно настроить гугл таблицу чтобы она выглядела вот так http://joxi.ru/8AnPggsq0Op9mO Сейчас она выглядит вот так http://joxi.ru/YmEQXXUZDdK7m6 Меняется где то в настройках таблицы, для знающих это минутное дело.