Помощь в настройке ВитоСАП VitoSAP

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка173 просмотра

Здравствуйте

Помощь в настройке автопостинга в Авито ВитоСАП  1 час по скайпу. Текста почти готовы, фото надо размножить.

Перепроверить настройки.

9 лет назад
AN-drey1975
Андрей 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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