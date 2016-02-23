Работа с Rdp (удаленная перезагрузка рабочих столов)

  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок222 просмотра

Добрый день.

Есть 5-6 дедиков на windows 2012 -r2 и windows 2008

Необходимо по таймеру (раз в 12 часов) - перезагружать удаленные рабочие стола.

ВНИМАНИЯ! 

Я бы это смог сделать простым батником, но надо чтобы при перезагрузке - удаленный компьютер не зависал на вводе логина-пароля (Administrator:123456), а вводил эти данные и полностью погружался до рабочего стола.

софт на удаленном компьютере требуется (а не обычная настройка автологина).

9 лет назад
mugivara
32 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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