Работа с Rdp (удаленная перезагрузка рабочих столов)

Добрый день.

Есть 5-6 дедиков на windows 2012 -r2 и windows 2008

Необходимо по таймеру (раз в 12 часов) - перезагружать удаленные рабочие стола.

ВНИМАНИЯ!

Я бы это смог сделать простым батником, но надо чтобы при перезагрузке - удаленный компьютер не зависал на вводе логина-пароля (Administrator:123456), а вводил эти данные и полностью погружался до рабочего стола.

софт на удаленном компьютере требуется (а не обычная настройка автологина).