Скрипт обработки изображений при импорте товаров в интернет-магазин, при тестах на 'denwer' работает на ура и на других хостингах, при заливке на свой сервер работать отказывается. Задание: Исправить проблему конфигурация ...
Работа с Rdp (удаленная перезагрузка рабочих столов)
Добрый день.
Есть 5-6 дедиков на windows 2012 -r2 и windows 2008
Необходимо по таймеру (раз в 12 часов) - перезагружать удаленные рабочие стола.
ВНИМАНИЯ!
Я бы это смог сделать простым батником, но надо чтобы при перезагрузке - удаленный компьютер не зависал на вводе логина-пароля (Administrator:123456), а вводил эти данные и полностью погружался до рабочего стола.
софт на удаленном компьютере требуется (а не обычная настройка автологина).
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