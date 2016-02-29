Требуется системный администратор со знанием python

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок176 просмотров

Требуется системный администратор со знанием python для настройки сервера на Ubuntu. Нужно будет поднять 2 VPN туннеля с него, настроить несколько USB устройств, и скопировать со старого сервера скрипты на него. По результатам текущей работы возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.

PythonUbuntu
9 лет назад
Recaro
Алим 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена была качественно и в срок, все мои хотелки учтены, рекомендую не задумываясь как профессионала своего дела.
Порядочный заказчик, оплата без проблем, сразу после выполненной работы.

Заявки фрилансеров

lstep
37 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад