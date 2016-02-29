Требуется системный администратор со знанием python для настройки сервера на Ubuntu. Нужно будет поднять 2 VPN туннеля с него, настроить несколько USB устройств, и скопировать со старого сервера скрипты на него. По результатам текущей работы возможно дальнейшее постоянное сотрудничество.