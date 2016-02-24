Установка Asterisk, FreePBX, связка с VtigerCRM

Есть сервер с Debian 8.2 (jessie), подключен huawei E1750 (разлочен, звонки включены).

Нужно настроить так, чтобы с софтофона (например, X-Lite) или через web-интерфейс через Интернет можно было совершать звонки с нашего модема.

Сервер имеет статический ip, выдает web-интерфейс по домену третьего уровня. Предоставляется любой доступ для настройки.

Далее нужно настроить связку с уже установленным VtigerCRM (сборка Sales Platform), чтобы можно было звонить из веб-интерфейса с обязательной записью всех разговоров.