Консультация по USSD протоколам и разработка ПО (Москва)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка275 просмотров

Требуется специалист для консультации и создания USSD-сервиса в GSM-сетях.

Требуемые навыки:

- Создание нового дерева USSD

- Добавление логики между COIN и USSD запросах

- Подготовка тестовой версии запроса перед вводом в эксплуатацию

- Выявление неисправности системы

- Техническая поддержка 

Знание протоколов USSD Stage 1 и Stage 2.

 Техническое задание разрабатываетс при встрече совместно с заказчиком, поэтому рассматриваются только специалисты из Москвы.

9 лет назад
guest_14567762913336
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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