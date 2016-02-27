Есть сервер с Debian 8.2 (jessie), подключен huawei E1750 (разлочен, звонки включены). Нужно настроить так, чтобы с софтофона (например, X-Lite) или через web-интерфейс через Интернет можно было совершать звонки с нашего модема. ...
Консультация по USSD протоколам и разработка ПО (Москва)
Требуется специалист для консультации и создания USSD-сервиса в GSM-сетях.
Требуемые навыки:
- Создание нового дерева USSD
- Добавление логики между COIN и USSD запросах
- Подготовка тестовой версии запроса перед вводом в эксплуатацию
- Выявление неисправности системы
- Техническая поддержка
Знание протоколов USSD Stage 1 и Stage 2.
Техническое задание разрабатываетс при встрече совместно с заказчиком, поэтому рассматриваются только специалисты из Москвы.
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