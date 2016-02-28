Перенесли сайт на впс но не смогли настроить, скорость на исходном хостинге выше в разы чем на впс, хелпми мо!!
Настройка веб сервера
Необходимо выполнить настройку веб сервера. Необходимо сделать так чтобы уровень его защиты был максимален, на нем будет веб сервер (несколько сайтов), почтовый сервер. Также нужна установка ISP панели.
Работа не срочная, только для фрилансеров с отзывами по соответствующему типу работ.
Заявки фрилансеров
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