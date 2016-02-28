Настройка веб сервера

Необходимо выполнить настройку веб сервера. Необходимо сделать так чтобы уровень его защиты был максимален, на нем будет веб сервер (несколько сайтов), почтовый сервер. Также нужна установка ISP панели.

Работа не срочная, только для фрилансеров с отзывами по соответствующему типу работ.