Настройка веб сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт11 заявок186 просмотров

Необходимо выполнить настройку веб сервера. Необходимо сделать так чтобы уровень его защиты был максимален, на нем будет веб сервер (несколько сайтов), почтовый сервер. Также нужна установка ISP панели.

Работа не срочная, только для фрилансеров с отзывами по соответствующему типу работ.

9 лет назад
shurman
46 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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