Перенесли сайт на впс но не смогли настроить, скорость на исходном хостинге выше в разы чем на впс, хелпми мо!!
Настройка защиты от DDoS от Reg.ru
Сам сайт находится на виртуальном хостинге от РуЦентра (nic.ru). Хотим поставить защиту от DDoS от Reg.ru - https://www.reg.ru/web-tools/ddosprotection/plans
Подключили тестовую услугу, получили письмо о том, что нужно сделать (оно ниже). Рассчмотрю предложения от тех, кто имеет опыт подобной настройки серверов.
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Для этого доменам maisondesfleurs.boutique вам необходимо настроить зону, создав следующие записи:
@ A 195.211.221.31
* A 195.211.221.31
После того как А-запись была переведена на выделенный для защиты
адрес, следует настроить сервер.
Все действия производимые в консоле в данном руководстве выполняются
с правами суперпользователя root если не сказано обратного.
1. Настройка веб серверов Apache, Nginx
Для нормального функционирования ресурса, Вас следует настроить
ваш web сервер для получения реального адреса клиента.
1.1 Настройка вебсервера nginx
В GNU Linux (Debian/Ubuntu) nginx уже собран с необходимым
модулем, остается его только активировать
в конфигурационном файле, для FreeBSD, если nginx собирался с
опциями по умолчанию
или же небыл выбран модуль ngx_http_realip_module, надо будет
пересобрать nginx.
Для этого нужно проделать следующие действия:
cd /usr/ports/www/nginx
make config
откроется окошко с опциями сборки nginx, в нем надо следующую
строчку привести к такому виду:
[X] HTTP_REALIP_MODULE Enable http_realip_module
после этого надо будет обновить nginx следующими командами:
make reinstall clean
Установка закончена.
Конфигурируется этот модуль как в GNU Linux так и в FreeBSD
одинаково,
нужно просто в конфигурационный файл добавить в секцию http
следующие строчки
set_real_ip_from 93.189.60.0/22;
real_ip_header X-Real-IP;
Конфигурационный файл обычно находится в стандартном для ОС
местоположении,
/usr/local /etc/nginx/nginx.conf в Freebsd и
/etc/nginx/nginx.conf в GNU Linux.
После редактирования надо будет перезапустить вебсервер
FreeBSD:
/usr/local/etc/rc.d/nginx restart
Debina GNU Linux:
/etc/init.d/nginx restart
Ubuntu Linux (10.04 и выше):
service nginx restart
На этом настройка вебсервера nginx закончена.
1.2 Настройка вебсервера Apache2.
Для вебсервера apache нужно установить отдельный модуль (если
он не установлен) mod_rpaf,
который не входит в состав самого вебсервера, если он уже
установлен на вашем сервере,
можно переходить к его настройке, если же неустановлен, то это
можно сделать следующим образом.
Debian GNU Linux/Ubuntu:
apt-get install libapache2-mod-rpaf
FreeBSD:
cd /usr/ports/www/mod_rpaf2
make install clean
на этом установка модуля закончена, переходим к его настройке.
Настройка в ОС FreeBSD и GNU Linux (Debina/Ubuntu) происходит
одинаково,
разница в путях к конфигурационным файлам обычно это
/usr/local/etc/apache2/httpd.conf во FreeBSD и /etc/apache2
/httpd.conf Для GNU Linux.
Настройка сводится к следующему:
Сначала нам необходимо проверить подключен ли сам модуль,
для этого находим в конфигурационном файле строчку
LoadModule rpaf_module libexec/apache22/mod_rpaf.so
и смотрим чтобы она небыла закомментирована, если перед ней
стоит знак комментария (#) то его надо удалить.
Далее необходимо настроить модуль, делается это добавлением
следующих строчек в любое место файла:
RPAFenable On
RPAFsethostname On
RPAFproxy_ips 81.91.183.2 81.91.183.3 81.91.183.4 81.91.183.5
81.91.183.6 81.91.183.7 81.91.183.8 81.91.183.9
81.91.183.18 81.91.183.19 81.91.183.20
81.91.183.21 81.91.183.22 81.91.183.23 81.91.183.24 81.91.183.25
81.91.183.50
93.189.63.242 93.189.63.243 93.189.63.244
93.189.63.245 93.189.63.246 93.189.63.247 93.189.63.248 93.189.63.249
93.189.62.242 93.189.62.243 93.189.62.244
93.189.62.245 93.189.62.246 93.189.62.247 93.189.62.248 93.189.62.249
93.189.61.242 93.189.61.243 93.189.61.244
93.189.61.245 93.189.61.246 93.189.61.247 93.189.61.248 93.189.61.249
RPAFheader X-Real-Ip
на этом настройка вебсервера закончена, остается его перезапустить
чтобы новые параметры вступили в силу, делается это следующими
командами
apachectl restart
На этом все, теперь адреса пользователей будут отображаться
правильно.
1.3 Настройка вебсервера Apache 2.4
Тут следует использовать mod_remoteip, который входит в
стандартный набор модулей. Пример настроек.
RemoteIPHeader X-Real-IP
RemoteIPInternalProxy 127.0.0.1 81.91.182.0/23 93.189.60.0/22
2. Настройка файрволов.
2.1 Настройка пакетного фильтра pf во FreeBSD
Для нормального функционирования ваших ресурсов,
следует ограничить доступ к 80 (и, если вебсервер настроен на
443 порт) проту фаерволом.
Для настройки фаервола pf следует в конфигурационный файл
/etc/pf.conf добавить следующие строки
block in quick pro to tcp from ! 93.189.60.0/22 to any port 80
block in quick pro to tcp from ! 93.189.60.0/22 to any port 443
если пакетный фильтр неиспользовался до этого, то его
необходимо включить
добавлением pf_enable=«YES» в файл /etc/rc.conf, и далее
следует перечитать настройки командой:
pfctl -f /etc/pf.conf
2.2 Настройка фаервола ipfw во FreeBSD
Для настройки фаервола ipfw, так же необходимо в его
конфигурационный файл
добавить следующие строки, желательно в его начало:
ipfw add deny ip from not 93.189.60.0/22 to me dst-port 80
ipfw add deny ip from not 93.189.60.0/22 to me dst-port 443
и перезапустить фаервол командой
/etc/rc.d/ipfw restart
2.3 Настройка iptables в GNU Linux (Debian/Ubuntu)
Для настройки iptables нужно в консоле дать следующие команды
iptables -A INPUT ! -s 93.189.60.0/22 -p tcp --dport 80 -j DROP
iptables -A INPUT ! -s 93.189.60.0/22 -p tcp --dport 443 -j DROP
На этом настройка iptables закончена.
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