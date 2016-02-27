Сайт перенесли на VPS сервер но скорость не смогли настроить

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок194 просмотра

Перенесли сайт на впс но не смогли настроить, скорость на исходном хостинге выше в разы чем на впс, хелпми мо!!

9 лет назад
pisalo
Борис 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
10 дней назад

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Нет заявок фрилансеров